Москва, , 15:20 — REGNUM Список обсуждаемого восьмого пакета санкций Евросоюза в отношении России представляется менее значимым, чем ранее введенные санкции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Среди мер, которые могут обсуждаться ЕС в качестве новых санкций в отношении России— предлагаемый лидерами G7 и США потолок цен на нефть из России, расширение санкционного списка в отношении россиян, запрет на ввоз бриллиантов и других предметов роскоши.

Из этих мер потенциально наиболее значимая — потолок цен на экспортируемую Россией нефть, однако данная мера и так сейчас активно прорабатывается странами G7. Основной вопрос здесь — как она будет реализована, если страны G7 (кроме Японии) и ЕС и так ввели или планируют ввести в ближайшее время эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

А крупнейшие альтернативные покупатели (Индия, Китай) пока не выразили согласия присоединиться к потолку цен, опасаясь предупреждения России о прекращении поставок в те страны, которые присоединятся к такому решению.

Скорее всего, этот «потолок» будет неофициальным в виде ценового дисконта покупателям российского сырья, при этом придется как-то решать проблему страхования его морских перевозок, которые сейчас выполняются в основном европейскими и британскими страховщиками (по плану ЕС и G7, оно может быть разрешено лишь в том случае, если цена контракта на покупку российской нефти/нефтепродуктов будет ниже установленного «потолка»).

В целом, пока список обсуждаемых мер представляется менее значимым, чем те пакеты санкций, которые уже были одобрены ЕС. Но не исключено, что будут и сюрпризы», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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