Москва, 22 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Список обсуждаемого восьмого пакета санкций Евросоюза в отношении России представляется менее значимым, чем ранее введенные санкции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Среди мер, которые могут обсуждаться ЕС в качестве новых санкций в отношении России— предлагаемый лидерами G7 и США потолок цен на нефть из России, расширение санкционного списка в отношении россиян, запрет на ввоз бриллиантов и других предметов роскоши.

Из этих мер потенциально наиболее значимая — потолок цен на экспортируемую Россией нефть, однако данная мера и так сейчас активно прорабатывается странами G7. Основной вопрос здесь — как она будет реализована, если страны G7 (кроме Японии) и ЕС и так ввели или планируют ввести в ближайшее время эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

А крупнейшие альтернативные покупатели (Индия, Китай) пока не выразили согласия присоединиться к потолку цен, опасаясь предупреждения России о прекращении поставок в те страны, которые присоединятся к такому решению.

Скорее всего, этот «потолок» будет неофициальным в виде ценового дисконта покупателям российского сырья, при этом придется как-то решать проблему страхования его морских перевозок, которые сейчас выполняются в основном европейскими и британскими страховщиками (по плану ЕС и G7, оно может быть разрешено лишь в том случае, если цена контракта на покупку российской нефти/нефтепродуктов будет ниже установленного «потолка»).

В целом, пока список обсуждаемых мер представляется менее значимым, чем те пакеты санкций, которые уже были одобрены ЕС. Но не исключено, что будут и сюрпризы», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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