Донецк, 22 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 сентября в предтавительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:20 (совпадает с мск) — н. п. Розовка — н. п. Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября боевики ВСУ обстреляли два района Донецка.

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