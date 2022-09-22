Москва, 22 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев не сыграет в товарищеском матче сборной России против команды Киргизии. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Vk.com/fcrostov Тренер вратарей Виталий Кафанов

По словам тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, Ломаев не полетел с командой в Киргизию, поскольку тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на один матч сразу четырёх голкиперов.

«Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр», — сказал Кафанов.

Напомним, матч между сборными России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке.