Шаран, Афганистан, , 15:15 — REGNUM В афганской провинции Пактика закрылся рынок в уезде Ургун. Об этом сообщает газета «8 Собх».

На рынке. Дели Christian Haugen

Согласно источникам, владельцы магазинов на этом рынке объявили забастовку и закрыли свои магазины. Акция протеста началась после того, как уездная администрация утроила арендную плату за торговые точки.

По словам собеседников, аренда магазинов на рынке Ургуна раньше составляла 2 тысячи афгани в месяц, а теперь она увеличилась до 6 тысяч афгани.

Бастующие, которых насчитывается до 100 человек, предупредили, что будут продолжать забастовку до тех пор, пока не будет пересмотрен размер арендной платы за магазины.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактике пока ничего по этому поводу не заявили.

Чтобы решить свои финансовые проблемы, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили давление на фермеров и бизнесменов.