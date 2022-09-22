Иркутск, , 15:15 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило 22 сентября лю успешном завершении поисковой операции в Шелеховском районе, где накануне вечером потерялся 12-летний мальчик. Он после школы в отсутствие взрослых ушел в лес за грибами вблизи населённого пункта Большой Луг и не вернулся. Родители безуспешно пытались самостоятельно найти ребёнка, затем обратились в экстренные службы.

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На место была направлена группа областных спасателей. К поискам также присоединились сотрудники полиции и добровольцы «ЛизаАлерт». Разделившись на 4 группы, они начали проверять все лесные дороги и тропинки. Около 3:00 местного времени 22 сентября одной из групп мальчик был найден в удовлетворительном состоянии. Его доставили домой и передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался.

Как пояснил парень, он ходил по лесу и не заметил, как потерял ориентир, а сотовый телефон оставил дома. Самостоятельно попытался найти дорогу домой, но не смог. Уже ночью он увидел свет фар, услышал сигналы машин и вышел на дорогу к спасателям.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец августа, с начала 2022 года в Иркутской области ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов. В семи случаях они были успешно найдены поисковыми группами. Судьба еще 11 оставалась не известной.

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