Москва, 22 сентября 2022, 15:15 — REGNUM Единственное, чего боится коллективный Запад — это применение Россией тактического ядерного оружия. Об этом 22 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Единственное, чего боится Запад — это применение Россией тактического ядерного оружия», — сказал Коротченко.
При этом военный эксперт отметил, что текущее положение дел могут вынудить Россию поменять свою оборонную доктрину, расширив перечень оснований для применения ядерного оружия.
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