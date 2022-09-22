Москва, , 15:15 — REGNUM Единственное, чего боится коллективный Запад — это применение Россией тактического ядерного оружия. Об этом 22 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт. Полигон в Неваде (1953 год)

«Единственное, чего боится Запад — это применение Россией тактического ядерного оружия», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт отметил, что текущее положение дел могут вынудить Россию поменять свою оборонную доктрину, расширив перечень оснований для применения ядерного оружия.

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