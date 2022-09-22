Донецк, 22 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Кировский район Донецка снова был обстрелян со стороны киевских боевиков. Об этом 22 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Кировского района Донецка был произведён в 14:43 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные формирования бандеровцев снова обстреляли город Горловка в ДНР.