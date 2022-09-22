Ульяновск, , 15:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области обратились к жителям региона в связи с объявленной частичной мобилизацией. В нём отмечается, что Россия не угрожает, а защищает «своё право на суверенитет и мирную жизнь» — как и во время Великой Отечественной войны, когда отцы и деды «выступили против коричневой чумы». Депутатский корпус призывает сплотиться представителей всех партий для достижения задач. Соответствующее обращение опубликовано на сайте парламента.

Победа будет за нами! Дарья Драй © ИА REGNUM

В обращении говорится, что России на территории б. УССР «противостоит вся военная машина коллективного Запада, которая подпитывает неонацистов вооружением и людскими ресурсами».

«Мы никому не угрожаем, а защищаем своё право на суверенитет и мирную жизнь. Так же как наши отцы и деды в Великую Отечественную войну, мы выступили против коричневой чумы, подмявшей под себя многие западные страны. Мы не забыли уроки истории, и у нас достаточно сил, средств, доблести и чести, чтобы снова отстоять свои территории и защитить наших людей», — отмечается в обращении.

Говоря о частичной мобилизации, парламентарии отмечают, что на эту меру президент пошёл из-за ядерного шантажа, грозящего «атомной катастрофой»:

«Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на Донбассе на растерзание палачам и агрессорам. Мы уважаем желание жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение и поддержим решение, которое примет большинство».

Депутаты подчеркнули важность мобилизации всех ресурсов, в том числе при выполнении государственного оборонного заказа, заверив, что будет сделано «всё возможное» для обеспечения законодательной базы по наращиванию мощностей предприятий ОПК на территории Ульяновской области.

Депутатский корпус призывает сплотиться представителей всех политических партий для достижения задач, поставленных Владимиром Путиным, поддержать семьи военнослужащих и «окружить их вниманием».

«Президент верит в нашу поддержку, а, значит, нам нужна одна победа на всех», — такими словами завершается обращение депутатов Заксобрания.

Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских возглавил комиссию по мобилизации в регионе. 21 сентября он провёл встречи с руководителями муниципальных образований и силового блока, где были обсуждены первоочередные задачи.

Отметим, что 23 сентября на Соборной площади в Ульяновске состоится концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донбассе и территориях б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что решение президента о частичной мобилизации — непростое, но «по-другому сейчас никак». Важно донести до людей «правду о зверствах и издевательствах» в Донбассе, воссоединение которого с Россией — гарантия мира для его населения.

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