Ереван, , 15:14 — REGNUM Остов разрушенного взрывом торгового центра «Сурмалу» в Ереване нужно снести, так как он небезопасен. Об этом 22 сентября заявил на заседании правительства председатель Комитета по градостроительству Армении Армен Гуларян.

Здание правительства Армении Rita Willaert

Ранее стало известно, что конструкция начала обрушиваться, из-за чего пострадали трое человек.

Гуларян призвал мэрию армянской столицы скорее принять решение о сносе. Он также настаивает на том, что снос должен оплатить собственник ТЦ — ЗАО «Ереванский консервный завод».

Напомним, 14 августа на территории «Сурмалу» начался пожар, за которым последовал взрыв. Погибли 16 человек, а один до сих пор числится пропавшим без вести. 63 человека получили ранения.

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