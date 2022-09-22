Ереван, 22 сентября 2022, 15:14 — REGNUM Остов разрушенного взрывом торгового центра «Сурмалу» в Ереване нужно снести, так как он небезопасен. Об этом 22 сентября заявил на заседании правительства председатель Комитета по градостроительству Армении Армен Гуларян.
Ранее стало известно, что конструкция начала обрушиваться, из-за чего пострадали трое человек.
Гуларян призвал мэрию армянской столицы скорее принять решение о сносе. Он также настаивает на том, что снос должен оплатить собственник ТЦ — ЗАО «Ереванский консервный завод».
Напомним, 14 августа на территории «Сурмалу» начался пожар, за которым последовал взрыв. Погибли 16 человек, а один до сих пор числится пропавшим без вести. 63 человека получили ранения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Армении определили размер помощи семьям погибших при взрыве в Ереване