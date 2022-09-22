Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Треть американских граждан не считают, что бывший президент Дональд Трамп хранил в своей резиденции секретных или иных конфиденциальных материалов, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает The Hill.

Трамп Gage Skidmore

Как показало исследование, проведенное Юридической школой Маркетта и опубликованное 22 сентября, в то, что Трамп, уходя из Белого дома забрал с собой секретные материалы, верят 67% опрошенных. Однако результаты опросы сильно отличаются в зависимости от того, в какой именно группе по взглядам проходил опрос.

Тридцать девять процентов республиканцев заявили, что, по их мнению, у Трампа были совершенно секретные и секретные документы в Мар-а-Лаго, по сравнению с 65 процентами независимых и 93 процентами демократов.

Так, среди республиканцев версию ФБР поддерживают 39% опрошенных респондентов, по сравнению с 65% сторонников независимых кандидатов и 93% демократов.