Москва, 22 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В 2023 году ожидается небольшое увеличение расходов федерального бюджета, сообщил 22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании правительства он представил бюджетный прогноз. Доходы в 2023 году должны составить 26,13 трлн рублей, расходы вырастут до 29,56 трлн рублей.

Он добавил, что источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

«Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента, и учитывают предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны по его поручениям», — пояснил он.