Москва, , 15:12 — REGNUM «Ростех» увеличит темпы производства истребителей Су-57. Это намерение отражает стремление увеличить производство авиационной техники в России и может сказаться на всей отрасли, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Су-27 Vitaly Kuzmin

«Также это является свидетельством того, что технологии производства на предприятии отлажены, есть необходимые сотрудники, имеется нужное оборудование. Однако есть резервы, которые могут быть задействованы, чтобы ускорить выпуск данной техники.

Такое намерение увеличит нагрузку на смежников предприятия, это говорит о том, что они готовы к увеличению выпуска, у них есть для этого всё необходимое. Не исключено, что данное решение может сказаться на всей отечественной авиастроительной отрасли.

Подобная работа по увеличению мощностей и созданию всего необходимого может быть проведена на других авиационных заводах и их партнёрах, что позволит увеличить производство отечественной авиатехники, что актуально в условиях введённых ограничений.

Изготовители будут активнее использовать отечественные детали и узлы, что отвечает политике импортозамещения.

Для экономики страны в целом это тоже скажется положительно, так как будут сохранены рабочие места, их количество может быть увеличено, а бюджеты всех уровней получат больше различных поступлений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в госкорпорации «Ростех» заявили, что в течение ближайшего времени увеличат темпы производства истребителей Су-57 для Воздушно-космических сил РФ.

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