Донецк, 22 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 22 сентября в предтавительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:23 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:29 киевские каратели выпустили из Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм.