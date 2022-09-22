Таллин, , 15:11 — REGNUM В среду, 21 сентября, вечером в Тарту (юго-восточная Эстония) установили ловушку-ящик для поимки медведя, который в последние дни был замечен во втором по значению и населению городе страны и ее «студенческой столице».

Медведь pixabay.com

Как сообщило региональное издание Maaleht, в ночь на воскресенье, 18 сентября, медведя зафиксировала камера в Ропка, а рано утром в среду, 21 сентября, — в районе Супилинн, то есть на другом конце города.

Департамент окружающей среды, городские чиновники и ученые Университета естественных наук решили поймать животное. Глава бюро охоты и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко сообщил, что пока неясно, идет речь об одном и том же медведе или разных.

По мнению сотрудников департамента, в Тарту бродит молодой медведь, поэтому есть надежда, что он еще не привык искать себе пропитание в мусорных контейнерах и около домохозяйств и после поимки и транспортировки в лес он в город не вернется.