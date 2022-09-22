Берлин, , 15:19 — REGNUM Германия и другие страны ЕС продолжат поставлять оружие киевскому режиму. Таким будет ответ на недавнее обращение президента России Владимира Путина, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт на совместной пресс-конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, намерение и дальше поддерживать Киев сейчас выражается в организованном обмене оружием с Грецией и Словенией. Старое оружие обменивается на новое, чтобы эти страны в короткий срок поставили танки киевскому режиму.

«Ответ, который мы дадим, очень последовательный и сплочённый. И отклонения не последует», — подчеркнула германский министр.

В рамках военной помощи Киев дополнительно получит от Берлина артиллерийские системы и РСЗО, отметила Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Путин объявил о поддержке Россией итогов предстоящих референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он также объявил о частичной мобилизации в России в условиях нынешних угроз.

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