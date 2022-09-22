Иркутск, , 15:09 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 22 сентября известило о новых фактах мошенничеств в отношении пенсионеров, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Впервые такой случай зарегистрирован в Братске. Жертвой аферистов вчера стала 80-летняя женщина, проживающая в районе Гидростроитель.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

В вечернее время ей позвонил мужчина и назвал себя следователем. Он сообщил, что дочь собеседницы якобы стала виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Для решения выдуманной проблемы он попросил женщину собрать все наличные деньги и передать курьеру.

Выполнив его требования, бабушка во дворе дома передала сверток, в котором находились 900 тысяч рублей, неизвестному мужчине.

Днем того же дня жительница Октябрьского округа Иркутска при аналогичных обстоятельствах у подъезда своего дома отдала курьеру, отправленному лжеследователем, 300 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленников и их подельников ищут сотрудники уголовного розыска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские правоохранители известили о фактах мошенничеств, в котором злоумышленники представляются работниками сайта государственных услуг, а также представителями различных ведомств и организаций.

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