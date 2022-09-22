Кабул, 22 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что с каждым месяцем объём экспорта кедровых орехов из Афганистана увеличивается. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Дарья Драй ИА REGNUM Орехи

По данным ведомства, только в первом квартале этого года в зарубежные страны было экспортировано 2000 тонн кедровых орехов на сумму 19 миллионов долларов.

Отмечается, что в ближайшие дни предполагается экспортировать в Италию 18 тонн кедровых орехов. В министерстве добавили, что они были переработаны частной компанией по международным стандартам и вскоре будет отправлены по месту назначения.

По данным торгово-инвестиционной палаты, Афганистан ежегодно производит до 30 000 тонн кедровых орехов, которые в последние годы экспортировались в Китай, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Индию и Пакистан воздушным и наземным транспортом.

Но с захватом Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и закрытием воздушных коридоров экспорт орехов значительно сократился.

Ранее представители торгово-инвестиционной палаты Афганистана заявляли, что после закрытия воздушных коридоров большая часть кедровых орехов будет экспортироваться в Пакистан, а оттуда продаваться в другие страны под видом пакистанских кедровых орехов.

В течение этого года афганские бизнесмены по собственной инициативе совместно с авиакомпанией Comair начали экспортировать кедровые орехи по воздушному коридору в Китаем, но этот процесс был остановлен из-за проблем с денежными переводами.

Ранее министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просил власти Китая предоставить условия для экспорта сухофруктов, в том числе афганских орехов.

Сухофрукты, в том числе кедровые орехи, в последние годы нашли рынок сбыта в Китае, и китайские официальные лица обязались улучшить условия экспорта афганских товаров в эту страну.

На прошлой неделе железнодорожное ведомство правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что представители Узбекистана, Киргизии и Китая в ходе двухдневных переговоров в Ташкенте договорились о создании нового транспортного коридора.

По данным ведомства, по этому коридору коммерческие грузы переправляются из Китая в Киргизию и оттуда в Афганистан по железным дорогам Узбекистана. Коммерческие грузы Афганистана также будут транспортироваться в Китай по этому коридору.