Москва, 22 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Удвоения информационно-психологических атак и фейковых вбросов относительно частичной мобилизации и референдумов в Донбассе ожидает комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Gov.ru Василий Пискарёв

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«Комиссией зафиксирован массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывш. УССР», — сообщил Пискарёв.

Сотня деструктивных медиапроектов, координируемая из США, Великобритании, Германии, Швеции и б. УССР, представляет сейчас единый рупор натовской пропаганды по дискредитации специальной военной операции, активно включились в эту работу также польский и чешский координационный центры, отметил парламентарий.

«Однако попытки раскачать наше общество провалились. Ожидаем в ближайшее время удвоение информационно-психологических атак и фейковых вбросов», — сказал он.

При этом, убежден Пискарёв, «у организаторов провокаций не должно быть сомнений, Россия сосредотачивается, они получат аргументированный и жёсткий ответ».

Комиссия проанализирует имеющиеся материалы для принятия мер реагирования, в том числе на законодательном уровне, добавил глава комиссии.