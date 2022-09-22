Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В настоящий момент загрузка гостиниц Санкт-Петербурга находится на отметке выше 60%. Об этом 22 сентября сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Гранд Отель «Европа» в Санкт-Петербурге

«На текущий период, когда уже лето закончилось, в начале сентября средняя загрузка петербургских гостиниц находилась на уровне 77%. В настоящий момент она, даже сейчас, выше 60%», — отметил Корнеев.

Он подчеркнул, что это неплохие показатели для начала осенне-зимнего туристического сезона. Занятость в сфере туризма на текущий момент в Петербурге составляет 118 тыс. человек, это сотрудники гостиниц, турфирм. А тех, кто так или иначе связан с этой сферой, насчитывается намного больше.

«Мы сделаем всё возможное, вместе все: турфирмы, гостиницы, транспортные компании — чтобы он [осенне-зимний сезон] был предельно разнообразный, а, соответственно, и привлекательный для наших гостей», — добавил Корнеев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 92% туристов оценили уровень гостеприимства в Санкт-Петербурге как очень высокий.