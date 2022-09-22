Москва, , 15:04 — REGNUM Правительство России должно поспособствовать эффективному и оперативному проведению частичной мобилизации. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В процессе финальной доработки основного финансового закона надо учесть все моменты, важные для страны. Это ответственная работа и нужно провести её максимально оперативно. От наших совместных усилий во многом будет зависеть и общий результат», — заявил Мишустин.

«Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся ресурсов, в том числе (порталом) Объясняем. рф», — указал он.