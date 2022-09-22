Москва, 22 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Правительство России должно поспособствовать эффективному и оперативному проведению частичной мобилизации. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В процессе финальной доработки основного финансового закона надо учесть все моменты, важные для страны. Это ответственная работа и нужно провести её максимально оперативно. От наших совместных усилий во многом будет зависеть и общий результат», — заявил Мишустин.

«Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся ресурсов, в том числе (порталом) Объясняем. рф», — указал он.