Москва, , 15:03 — REGNUM В России с начала следующего года для малоимущих семей будет введено универсальное пособие. Об этом 22 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

«С 1 января [2023 года] предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет, а также на детей от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати», — пояснил российский премьер-министр.

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Глава правительства добавил, что для оформления универсального пособия необходимо подать только одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно как через портал «Госуслуги», так и лично через МФЦ или фонд пенсионного и социального страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, направленный на дополнительную помощь домохозяйствам. Так, предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающим в том числе уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

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