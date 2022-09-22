Грозный, , 15:02 — REGNUM Главным тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат» назначен Сергей Ташуев. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба команды.

Стадион «Ахмат-Арена» Akhmat-arena.ru

Отмечается, что контракт с 63-летним российским специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23.

До назначения в «Ахмат» Ташуев возглавлял белорусский футбольный клуб «Шахтёр» (Солигорск). Ранее он также работал в нальчикском «Спартаке», «Кубани», «Анжи», «Краснодаре» и белгородском «Салюте».

Ранее «Ахмат» отправил в отставку главного тренера Андрея Талалаева. На сегодняшний день команда занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с восемью очками после 10-ти туров.

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