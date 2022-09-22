Ереван, , 15:01 — REGNUM Правительство Армении в ходе заседания 22 сентября приняло постановление о выделении материальной помощи семьям погибших при взрыве ТЦ «Сурмалу» в Ереване и пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ереван Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал на заседании министр труда и по социальным вопросам Армении Нарек Мкртчян, что родственникам погибших выплатят по 3 млн драмов (около 430 тыс. рублей) за каждого погибшего.

Пострадавшим, находившимся в больнице более трёх дней, решено выдать по 300 тыс. драмов. Тем, кто лежал в больнице до трёх дней включительно — по 150 тыс. драмов.

Напомним, взрыв в «Сурмалу» произошёл 14 августа. На месте трагедии нашли тела 16 человек, их личности установлены. Один человек остался в списке пропавших без вести.

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