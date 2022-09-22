Москва, , 15:01 — REGNUM Компания «Аэрофлот» вернёт деньги пассажирам, которые попали под частичную мобилизацию в российскую армию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 сентября на сайте компании.

«Сухой Суперджет 100» «Аэрофлота» © Anna Zvereva

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — сказано в распространённом заявлении компании.

В «Аэрофлоте» пояснили, что признают отказ от перевозки вынужденным. Возврат средств будет осуществлён в полном объёме.