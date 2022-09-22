Москва, 22 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» вернёт деньги пассажирам, которые попали под частичную мобилизацию в российскую армию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 сентября на сайте компании.

Anna Zvereva «Сухой Суперджет 100» «Аэрофлота»

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — сказано в распространённом заявлении компании.

В «Аэрофлоте» пояснили, что признают отказ от перевозки вынужденным. Возврат средств будет осуществлён в полном объёме.