Москва, , 15:01 — REGNUM Главное, почему Турция собирается увеличить объемы закупок газа из США, — это сохранить своё доминирование и при изменении баланс сил между разными странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США уже отказали поставлять Европе газ объясняя, что газ идёт в Азию и в Латинскую Америку. Год и более назад цены на газ в Азии были выше европейских.

Заключая длинные контракты, они предлагали большой объём взамен на скидку, тем самым, получалось, что цена была практически та же, что и в Европе, но объемы несравнимо больше Европейских, и крупные поставщики пошли в Азию.

То же самое произошло с Латинской Америкой, где за счёт низкой стоимости труда уже многие годы растут промышленность и другие отрасли. Норвегия тоже попала на большую маржу с контрактами в Азию и отчасти связала себе руки контрактами.

Вот и оказалось, что в ЕС на торгах спрос рос а объемов мало и в итоге в ЕС получили цену $2600 за 1000 кубометров газа вместо $300-400. Такой дисбаланс цен прошлось волной по всем странам инфляций и автоматически цены даже при снижения спроса обратно уже не вернутся.

На бумаге поставки в ЕС от США и Норвегии есть, но это совершенно не те объемы, в которых нуждается ЕС. Хорошие связи и геополитический интерес у США всегда был к Турции и теперь через Турцию ЕС хочет решить поставку газа.

Турция и так имеет канал поставок газа из России, Азербайджана и Ирана. Покупает пусть немного и у США. Тут, скорее всего, вопрос в закупках СПГ из США для предоставления терминалов для перевода СПГ в газовое состояние и далее по трубе в ЕС.

Участвуя в тендерах Турция получает баланс интереса США «дружить» с Турцией, доступ к сервисному обслуживанию и выступать региональным представителем американских компаний в регионе.

Главное для Турции — своё доминирование и любое изменение баланс сил между разными странами все равно приводит в двери Турции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция планирует увеличить объемы сжиженного природного газа (СПГ), который закупается у США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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