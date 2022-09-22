Москва, , 15:01 — REGNUM Семьи мобилизованных и заключивших контракт с Вооруженными силами России жителей Москвы получат дополнительные выплаты в случае их гибели. Соответствующая норма прописана в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

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Размер дополнительной единовременной выплаты составит 3 млн рублей. Деньги будут перечислены родственникам погибшего даже если смерть наступила в течение года после получения им ранения во время несения военной службы.

«Единовременная выплата выплачивается в равных долях членам семьи погибшего», — отмечается в указе.

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