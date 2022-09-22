Анкара, , 14:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 23 сентября встречу на высоком уровне, в ходе которой планируется обсудить работу в республике российской платёжной системы МИР, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эрдоган проведёт встречу на высоком уровне в пятницу, на которой будет обсуждаться российская платёжная система МИР», — пишет агентство.

Кроме того, в ходе совещания также могут обсудить отношения России и Турции, санкционную политику и общую экономическую ситуацию в стране.

Кк сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор АО «НСПК» Владимир Комлев в ходе Международного банковского форума заявил, что три турецких банка продолжают обслуживать банковские карты платежной системы «Мир».

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