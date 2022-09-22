Берлин, 22 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Франция не прекратит оказывать военную поддержку Киеву, заявил 22 сентября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции в Берлине с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт, как передает газета Le Monde.

GautierGadriot Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Выступая после встречи с министром обороны Германии, Лекорню заявил, что Франция будет и дальше оказывать поддержку Киеву в плане вооружения и обучения. Для этого Франции необходимо сотрудничество в рамках альянса НАТО, добавил он.

На той же пресс-конференции министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что частичная мобилизация России и запланированные референдумы не ослабят военную поддержку Киева со стороны Германии.

«Скорее, такая реакция [президента России Владимира] Путина на успехи [киевского режима] подстегивают нас продолжать поддерживать [Киев] и посылать этот четкий сигнал», — сказала Ламбрехт.