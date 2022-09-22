Варшава, 22 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Из-за антироссийских санкций Польша может столкнуться с нехваткой еды, пишет польская газета Fakt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

По информации СМИ, на прошедшем заседании совета по сельскому хозяйству и сельским районам обсуждалось влияние роста цен на энергоносители на сельское хозяйство и изменение ситуации на рынке продовольствия.

Участники пришли к выводу, что при запредельных ценах на удобрения в 2023 году может произойти стагнация или падение урожайности. В результате в ближайшие годы еды станет меньше. В первую очередь аграрии ожидают сокращение экспорта, поскольку внутренний рынок важнее.

«Может оказаться, что из-за огромных затрат в сельском хозяйстве и волнений, на которые обращают внимание фермеры, нам, к сожалению, придется ограничить производство продуктов питания в Польше», — сказал глава совета Ян Ардановский.