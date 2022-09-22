Москва, 22 сентября 2022, 14:52 — REGNUM Сейчас в России ведётся политика дедолларизации. Однако много торговых расчётов пока ещё производятся в долларах США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Как сообщало ИА REGNUM, глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что в будущем может произойти отказ от торгов долларом на Московской бирже.
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