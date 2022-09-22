Москва, 22 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Сейчас в России ведётся политика дедолларизации. Однако много торговых расчётов пока ещё производятся в долларах США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Также доллары хранятся на счетах граждан и используются ими особенно в международных поездках.

Глобальный отказ от доллара, скорее всего, произойдёт не так быстро. Ведь очень много стран, с которыми Россия взаимодействует, ведут расчёты в долларах.

Действительно, если будет нарастать расчёты в национальных валютах, то доллар может стать неинтересен.

Однако в самой ближайшей перспективе в относительно стабильной ситуации пока это в полном объеме не произойдёт», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что в будущем может произойти отказ от торгов долларом на Московской бирже.

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