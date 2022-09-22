Москва, , 14:52 — REGNUM Известный актёр Сергей Селин не собирается эмигрировать из России. Об этом он рассказал в интервью порталу PROZvezd.

Сергей Селин Цитата из видеоинтервью

«Я никогда и никуда не собирался уезжать. Прекрасно понимаю, что везде хорошо, где нас нет», — заявил Селин. Актёр также добавил, что уехавших из страны знаменитостей ждёт провал за границей, поскольку российские артисты способны работать лишь для русскоговорящих зрителей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Павел Прилучный поделился подробностями фильма «Мажор в Сочи». По словам актёра, главным отличием предстоящей ленты от оригинального сериала станет новый город — Сочи, куда главный герой переедет вместе с дочерью.

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