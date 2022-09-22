Москва, 22 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Известный актёр Сергей Селин не собирается эмигрировать из России. Об этом он рассказал в интервью порталу PROZvezd.

Цитата из видеоинтервью Сергей Селин

«Я никогда и никуда не собирался уезжать. Прекрасно понимаю, что везде хорошо, где нас нет», — заявил Селин. Актёр также добавил, что уехавших из страны знаменитостей ждёт провал за границей, поскольку российские артисты способны работать лишь для русскоговорящих зрителей.

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