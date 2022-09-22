Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону организована работа восьми призывных комиссий по мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Совместно с военными комиссариатами донской столицы приступили к исполнению указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. В городе организованы восемь призывных комиссий по частичной мобилизации. Возглавили их главы администраций районов города», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию граждан.