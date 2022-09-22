Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Министерство культуры Грузии проведёт расследование, каким образом зуб древнейшего человека, возраст которого 1,8 млн лет попал из музея в дом палеонтолога Ники Ванишвили. Об этом заявила 21 сентября на брифинге глава минкульта Тея Цулукиани.

«Древний человеческий зуб, найденный в Дманиси, хранится там, где должен. Его место в музее, и в музее он хранится со вчерашнего дня», — сказала министр.

Она добавила, что в случае обнаружения нарушений делу дадут ход. Ванишвили заявляет, что он хотел продемонстрировать зуб на международной конференции.

Стоит отметить, что Цулукиани долгое время была министром юстиции Грузии. Минкульт она возглавила в марте 2019 года и занялась возвращением музейных ценностей обратно в музеи. Чаще всего возвращают вывезенные при президентстве Михаила Саакашвили картины из посольств Грузии в других странах.

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