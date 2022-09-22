Москва, , 14:50 — REGNUM Мобилизованные и заключившие контракт с Вооруженными силами России жители Москвы получат дополнительные выплаты в случае ранения. Соответствующая норма прописана в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) — в размере 1 000 000 рублей», — сказано в сообщении.

Для жителей столицы, которые получат легкое ранение в период несения военной службы размер единовременной дополнительной выплаты составит 500 тыс. рублей.

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