Москва, 22 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Мобилизованные и заключившие контракт с Вооруженными силами России жители Москвы получат дополнительные выплаты в случае ранения. Соответствующая норма прописана в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В случае получения тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) — в размере 1 000 000 рублей», — сказано в сообщении.

Для жителей столицы, которые получат легкое ранение в период несения военной службы размер единовременной дополнительной выплаты составит 500 тыс. рублей.