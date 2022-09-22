Лондон, 22 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Катастрофические последствия грозят всей Европе в связи с заявлениями британского премьер-министра Лиз Трасс и главы МИД Джеймса Клеверли о намерении продолжать военную поддержку Киева. Об этом говорится в распространенном 22 сентября заявлении посольства России в Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Накануне Клеверли, а потом и Трасс заявили о якобы отсутствии угроз для России со стороны Запада и посягательств на российскую территориальную целостность. Однако их следует воспринимать критически, отметили в дипмиссии.

«Высказывания британских чиновников, призванные изобразить удивление и отрицать очевидное, свидетельствуют о намерении Соединённого Королевства и его союзников по НАТО продолжать милитаристскую политику и следовать курсу на конфронтацию, не принимая во внимание катастрофические последствия, которые за этим последуют для народов [б. УССР}, Донбасса и остальной Европы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Трасс 21 сентября в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявила о намерении Лондона увеличить объём военной помощи киевскому режиму.

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