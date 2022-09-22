Донецк, , 14:50 — REGNUM Вооруженные формирования бандеровцев снова обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:56 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ подвергли обстрелам город Горловка, населённый пункт Зайцево и Киевский район Донецка.