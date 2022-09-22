Москва, , 14:49 — REGNUM В правительство РФ для получения отзыва направлен законопроект о наделении добровольцев статусом ветеранов боевых действий, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что палата парламента в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

«Учитывая большое количество обращений от желающих отправиться в зону СВО, мной и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым сегодня направлен на отзыв в правительство законопроект о наделении добровольцев статусом ветеранов боевых действий и приравниванию данной категории по уровню социального обеспечения к ветеранам военнослужащим», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

Депутат убеждён, что количество желающих послужить на благо Родины и защитить братский народ в разы превысит необходимые российской армии для защиты рубежей 300 тысяч человек.

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