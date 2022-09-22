Донецк, 22 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республики из «Града», сообщили 22 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская РСЗО

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:40 (совпадает с мск) — н. п. Клещеевка — н. п. Зайцево: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 13:50 киевские каратели выпустили из населенного пункта Дылеевка по Горловке (Никитовский район) шесть снарядов калибра 152 мм.