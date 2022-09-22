Вашингтон, 22 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Американская корпорация Tesla отзовет почти 1,1 млн автомобилей в США из-за неисправности с системой автоматического открытия двери, сообщает 22 сентября Reuters.

David van der Mark Логотип Tesla

Это следует из документа, поданного компанией в Национальное управление безопасностью движения на трассах. В документе указывается, что компания проведет обновление системы открытия окон.

Отзыв коснется ряда автомобилей Модели 3 2017–2022 годов, Модели Y 2020–2021 годов и Модели S и Модели X 2021–2022 годов.

В компании подчеркнули, что ничего не известно о каких-либо претензиях по гарантии, полевых отчетах, авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с отзывом.