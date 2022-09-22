Иркутск, 22 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Собственные доходы консолидированного бюджета Иркутской области за три последних года увеличились почти на треть, сообщает 22 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области.

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По итогам 2021 года, как и на протяжении последних пяти лет, регион находится на втором месте в Сибирском федеральном округе по уровню обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами на душу населения.

За первое полугодие 2022 года по темпу роста собственных доходов регион занял 11-е место среди всех субъектов Российской Федерации, это на 21,1 процентный пункт выше средней по стране динамики. При этом регион ежегодно увеличивает налоговую отдачу региональной экономики для федерального бюджета.

По итогам 2021 года, на один рубль полученных из федерального центра межбюджетных трансфертов (без учета средств на исполнение федеральных полномочий) в федеральный бюджет привлечено 7,5 рубля налогов (без учета таможенных платежей), что является 17-м по величине показателем в России.

«Следует отметить, что Иркутская область в течении пяти лет входит в двадцатку регионов с наибольшей налоговой отдачей для федерального бюджета», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА, предприятия лесного комплекса в Иркутской области за шесть месяцев 2022 года перечислили в региональный бюджет 7,2 млрд рублей. Это на 73,9% больше первого полугодия 2021 года.

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