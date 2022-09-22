Москва, 22 сентября 2022, 14:47 — REGNUM Белоруссия всегда отличалась заботой о своём рынке. Поэтому в том, что страна вводит запрет на вывоз товаров, удивительного ничего нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Как сообщало, в Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров. Это следует из постановления правительства страны.
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