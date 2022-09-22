Москва, 22 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Белоруссия всегда отличалась заботой о своём рынке. Поэтому в том, что страна вводит запрет на вывоз товаров, удивительного ничего нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

«По сути, это протекционизм в отношении себя и это нормально. Белоруссия при этом умудряется находить баланс в разных аспектах отношений между Россией и сообществами, в которые входит.

Интересен факт, что пользоваться власти будут инструментом, позаимствованном в США.

Предусмотрены исключения по разовым разрешениям правительства, а вот сколько их будет и на какие объемы, то мы узнаем позже», — пояснил эксперт.

Как сообщало, в Белоруссии с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров. Это следует из постановления правительства страны.

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