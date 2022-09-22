Бишкек, 22 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем вооружённый конфликт, произошедший на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает МИД Киргизии.

Евросоюз

Представитель киргизских властей представил хронологию вторжения Таджикистана на территорию Киргизии и рассказал о 59 погибших, 168 раненных и более чем 140 тысячах киргизстанцев, эвакуированных из зоны боевых действий.

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Также он рассказал о разрушенных таджикскими военными объектах социально-гражданской инфраструктуры, включая школы и жилые дома, и о многочисленных фактах мародерства и захвата госимущества.

«Киргизская сторона действовала исключительно в целях самообороны и защиты суверенной территории от очередного неспровоцированного вторжения таджикских вооружённых сил», — подытожил Азымбакиев.

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