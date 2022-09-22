Нальчик, , 14:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обвиняют в хищении имущества вверенного предприятия директора МУП «Нальчикмежтранс». Ему вменяют в вину присвоение части выручки транспортной компании, а также получение взяток от водителей за выход на линию. Общая сумма причиненного ущерба составила более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело Pixabay.com

Из подробностей расследования известно, что в период с октября 2020 года по август 2021 года обвиняемый присваивал часть полученной выручки от организации транспортных услуг и от арендной платы за предоставление недвижимого имущества на территории предприятия. Кроме того, он ежедневно брал с водителей предприятия плату за выход на линию.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для вынесения приговора.